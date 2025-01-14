THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basket'in konuğu oluyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basket'in konuğu oluyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PARIS BASKETBOL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı 14 Ocak Salı günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CANLI SKOR:

1. Periyot Sonucu: Paris Basket 19-13 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Paris Basket 37-39 Anadolu Efes

Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmandaki maçın ardından Cuma günü ise Barcelona deplasmanına çıkacak.

Bu sezon Euroleague'de çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Anadolu Efes, 11'inci sırada bulunuyor. Paris ekibi ise çıktığı 19 maçtan 11'ini kazanarak 6'ncı sırada yer alıyor.

DİĞER RAKİP BARCELONA

Anadolu Efes'in Cuma günü yine deplasmanda TSİ ile 22.45'te karşılaşacağı Barcelona ise oynadığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet çıkararak puan tablosunda 8'inci sırada yer alıyor.