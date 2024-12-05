THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Zalgiris 27-17 Anadolu Efes
2. Periyot Oynanıyor: Zalgiris 41-19 Anadolu Efes
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