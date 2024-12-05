THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'in konuğu oluyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'in konuğu oluyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te başladı. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonuçla dördüncü yenilgisini alan ekibimizde Tarık Biberovic ve Arturs Zagars 13'er sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 1 Aralık Pazar günü Mersin Spor'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 69-98 galip ayrılarak sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 20, Bonzie Colson 14, Boban Marjanovic ve Tarık Biberovic 12'şer sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeycek.

CANLI SKOR:

1. Periyot Sonucu Real Madrid 20-12 Fenerbahçe Beko

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