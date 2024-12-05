THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'in konuğu oluyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te başladı. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonuçla dördüncü yenilgisini alan ekibimizde Tarık Biberovic ve Arturs Zagars 13'er sayı üretti.
Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 1 Aralık Pazar günü Mersin Spor'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 69-98 galip ayrılarak sekizinci maçında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 20, Bonzie Colson 14, Boban Marjanovic ve Tarık Biberovic 12'şer sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeycek.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu Real Madrid 20-12 Fenerbahçe Beko
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