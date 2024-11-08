THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.
Temsilcimizin bu maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Monaco maçı 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot: Anadolu Efes 23-22 Monaco
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 41-36 Monaco
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