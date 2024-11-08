Anadolu Efes - Monaco | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor. Temsilcimizin bu maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2024- 19:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024- 20:42