THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oluyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Temsilcimizin maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR
1. Periyot sonucu: ALBA Berlin 19-25 Anadolu Efes
2. Periyot oynanıyor: ALBA Berlin 23-31 Anadolu Efes
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