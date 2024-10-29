Fenerbahçe Beko - Maccaabi Tel Aviv | CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 21:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024- 22:00