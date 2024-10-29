THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz
30. RANDEVU
Fenerbahçe ile Maccabi, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğ�� bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka 29 Ekim Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.
Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.
CANLI SKOR:
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 16-21 Maccabi Tel Aviv