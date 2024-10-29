Anadolu Efes - Barcelona CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6. haftasında sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2024- 20:27 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024- 20:45