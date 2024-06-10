Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler müsabakayı kazanması takdirde şampiyonluğa ulaşacak, lacivert-beyazlılar kazanırsa ise 4. maç oynanacak.
CANLI SKOR
1. periyot oynanıyor: F.Bahçe Beko 0-0 A. Efes
👉 HABERİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor.