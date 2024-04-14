Kadınlar EuroLeague'in final mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz ile Fransız ekibi Villeneuve-d'Ascq kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ALAGÖZ - VILLENEUVE-D'ASCQ CANLI İZLE

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da (Dörtlü Final) Fenerbahçe, Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında şampiyonluk için sahaya çıktı.

Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'yı 84-78 mağlup ederek finale yükselen ilk ekip oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Fenerbahçe ile mücadele etti. Çekişmeli geçen mücadele sonunda ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup eden sarı-lacivertiler, adını finale yazdıran ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 3. kez final oynamaya hak kazandı.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, final maçında Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında galibiyet arıyor.