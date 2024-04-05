THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 5 Nisa günü saat 20.45'te S SPORT'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 13-16 Anadolu Efes
2. Periyot Skoru: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes