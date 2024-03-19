THY EuroLeague'in 30. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Olympiakos Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Asvel'e mağlup olan Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u mağlup edip yoluna devam etmek istiyor.
THY EuroLeague'de üst üste 6 galibiyeti bulunan Olympiakos, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup edip 7. galibiyetini almak istiyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - OYLMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Olympiakos maçı 19 Mart Salı günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı ekrana geliyor.
CANLI SKOR:
Anadolu Efes 24 - 13 Olympiakos
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