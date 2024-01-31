Zalgiris - Anadolu Efes CANLI SKOR (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 24. hafta karşılaşmasında Zalgiris sahasında temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Monaco'ya yenilen temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda rakibini yenip yoluna devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip Zalgiris ise sahasında galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 20:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024- 20:58