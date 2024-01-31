THY EuroLeague'in 24. hafta karşılaşmasında Zalgiris sahasında temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor.
Son maçında Monaco'ya yenilen temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda rakibini yenip yoluna devam etmek istiyor.
Ev sahibi ekip Zalgiris ise sahasında galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
ZALGIRIS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zalgiris - Anadolu Efes maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot oynanıyor: Zalgiris 0 - 0 Anadolu Efes
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