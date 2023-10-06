THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
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1. çeyrek: F.Bahçe Beko 19-23 O. Milano
2. çeyrek: F.Bahçe Beko 38-35 O. Milano
3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 50-44 O. Milano
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FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano basketbol maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.