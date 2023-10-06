Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) ilk haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...

CANLI SKOR

1. çeyrek: F.Bahçe Beko 19-23 O. Milano

2. çeyrek: F.Bahçe Beko 38-35 O. Milano

3. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 50-44 O. Milano

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FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano basketbol maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.