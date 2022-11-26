Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 92-76 yendi.
Pınar Karşıyaka, 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılırken, Denizli temsilcisi 3 müsabakanın ardından yenilgiye engel olamadı.
Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakika içinde Kuzminskas'ın smaç basketiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 15-5. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip periyodu 11 sayı farkla 22-11 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında aradaki farkı azaltan rakibi karşısında 15. dakikayı 32-27 önde geçen Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala farkı 15 sayıya yükseltti: 45-30. Ev sahibi ekip soyunma odasın 50-36 önde gitti.
Üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde farkı 20 sayıya (58-38) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 72-51 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 35. dakikasını 77-66 önde geçtiği müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.
MAÇ NOTLARI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Musa Kazım Çetin, Berk Kurtulmuş
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Angola 16, Kuzminskas 25, Vitto Brown 11, Delgado 16, McCollum 10, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 2, Duşan Cantekin 1, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Celep 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Harrison 19, Von Heidegger 6, Rogkavopoulos 16, Gielo, Hamilton 15, Arca Tülüoğlu 3, Altan Erol 6, Ayberk Olmaz 5, Muhammed Doğan Şenli 6
1. periyot: 22-11
Devre: 50-36
3. periyot: 72-51
Diskalifiyeler: 28.53 Thomas Akyazılı (Pınar Karşıyaka), 28.53 Ayberk Olmaz (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)