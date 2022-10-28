ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE 📺 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sianan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Euroleague maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 11:30