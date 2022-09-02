BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI - EUROBASKET 2022 📺 | Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, EuroBasket 2022'de 2. maçına çıkacak. Bulgaristan ile karşılaşacak olan Milliler, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Türkiye - Karadağ basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 15:33