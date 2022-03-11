THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yla karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: Monaco 25-19 Anadolu Efes
2. ÇEYREK OYNANIYOR: Monaco 40-30 Anadolu Efes
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MONACO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Salle Gaston Medecin'de oynanan Monaco - Anadolu Efes maçı, saat 22.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.