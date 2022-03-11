Monaco Anadolu Efes maçı CANLI İZLE (Monaco-Anadolu Efes canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. hafta maçında Monaco sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Fransız ekibi kazanıp play-off kotasına girmek isterken, temsilcimiz ise kazanıp daha da iddialı duruma gelmek istiyor. Monaco - Anadolu Efes maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 21:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022- 22:37