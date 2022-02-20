Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden iki takım Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden iki takım Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 14-16 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 14-23 Anadolu Efes

🏀 F.BAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibuspor'dan canlı yayınlanıyor.

FİNAL YOLU NEFES KESTİ

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.

İkinci yarı final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmaların ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finale yükselen takımlar oldu.