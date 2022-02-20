Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Bitci Erkekler Türkiye Kupası dev bir finale sahne oluyor. Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Bursa'daki Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 11:34