Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.
Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.
İkinci yarı final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.
Karşılaşmaların ardından Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko finale yükselen takımlar oldu.
🏀ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve Tivibuspor ekranlarından canlı yayınlanacak.