12 Aralık 2021, Pazar

BASKETBOL

NBA'in yıldız oyuncularından Luka Donci, Türk takımı Semt77 Yalovaspor'u takibe aldı!

Luka Doncic Türk takımını takibe aldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

NBA'in yıldız oyuncularından 24 yaşındaki Sloven basketbolcu Luka Doncic, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u sosyal medya hesabını takibe aldı. | Son dakika spor haberleri

Luka Doncic, yakın arkadaşı Luka Rupnik'in Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor'a transfer temsinin ardından. Yalavaspor'un sosyal medya hesabını takip etti.

Yalovaspor da Doncic'in sosyal medya hesaplarını takibe başlamasının ardından bu durumu esprili bir paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda "Arkadaşı tanıyan var mı? Takip etmiş de :)" ifadesine yer verildi. (Ajansspor)

İŞTE SEMT77 YALOVASPOR'UN LUKA DONCIC PAYLAŞIMI...

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