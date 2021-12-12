NBA'in yıldız oyuncularından Luka Donci, Türk takımı Semt77 Yalovaspor'u takibe aldı!
NBA'in yıldız oyuncularından 24 yaşındaki Sloven basketbolcu Luka Doncic, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'u sosyal medya hesabını takibe aldı. | Son dakika spor haberleri
Luka Doncic, yakın arkadaşı Luka Rupnik'in Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor'a transfer temsinin ardından. Yalavaspor'un sosyal medya hesabını takip etti.
Yalovaspor da Doncic'in sosyal medya hesaplarını takibe başlamasının ardından bu durumu esprili bir paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda "Arkadaşı tanıyan var mı? Takip etmiş de :)" ifadesine yer verildi. (Ajansspor)
İŞTE SEMT77 YALOVASPOR'UN LUKA DONCIC PAYLAŞIMI...
Arkadaşı tanıyan var mı?— Semt77 Yalovaspor Basketbol (@YalovaBasket) December 11, 2021
Takip etmiş de 🤔
🇸🇮 Do you know him @LukaRupnik5 ? #Semt77Yalovaspor 7️⃣7️⃣#KüçükŞehrinBüyükHikayesi pic.twitter.com/EP8tTKfqhm
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