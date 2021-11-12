Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.
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