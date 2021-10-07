07 Ekim 2021, Perşembe

BASKETBOL

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı canlı skor (Fenerbahçe Beko maçı canlı izle)

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız galibiyeti ile turnuvaya güzel bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Beko mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

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CANLI SKOR

1. PERİYOT: Panathinaikos 20-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Panathinaikos 45-46 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Panathinaikos 64-67 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Panathinaikos 67-72 Fenerbahçe Beko

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlıyor.

KANARYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti. Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

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