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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Kylian Mbappe açıklaması!

Real Madrid’den Mbappe açıklaması!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'de başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Perez, "Sözlerim yanlış yorumlandı. Her zaman iyi ilişkiler içinde olduğumuz Paris Saint-Germain'den Mbappe için bilgi almak için gelecek yıla kadar beklememiz gerektiğini söyledim" dedi. | Son dakika spor haberleri

Real Madrid ve Kylian Mbappe flörtü aralıksız devam ediyor. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in "Ocak ayında Mbappe hakkında haberlerimiz olacak. 1 Ocak'a kadar Kylian Mbappe durumunun tamamen çözüleceğini umuyoruz" şeklindeki ifadeleri futbol dünyasında büyük heyecan yarattı. Ancak Perez kısa bir süre sonra gerçekte ne anlatmak istediğini açıklamak için yeniden konuştu.

"Sözlerim yanlış yorumlandı. Her zaman iyi ilişkiler içinde olduğumuz Paris Saint-Germain'den Mbappe için bilgi almak için gelecek yıla kadar beklememiz gerektiğini söyledim."

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yazına kadar devam ediyor. Fransız oyuncu 1 Ocak'tan itibaren herhangi bir takımla transfer görüşmesi yapma adına özgür olacak.

Kylian Mbappe, geçtiğimiz gün L'Equipe'e verdiği demeçte, "EURO 2020'den önce PSG'den ayrılmak istediğimi söyledim ancak kulüp beni satmamaya karar verdi. Yazın gitseydim, bu sadece Real Madrid olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

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