Son dakika spor haberi: NBA'de Phoenix Suns Batı Konferansı finalinde 3-1 öne geçti | Phoenix Suns 84 - 80 Los Angeles Clippers
NBA play-off'larında Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisinde Los Angeles Clippers'ı 84-80 yenerek seride 3-1 öne geçti. Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu. | Son dakika spor haberleri
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Suns, Clippers'a konuk olduğu Batı Konferansı final serisi 4. maçını kazanarak en son 1993'te yükseldiği NBA finaline bir adım daha yaklaştı.
Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu.
Clippers'ta Paul George 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 20 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Ivica Zubac da 13 sayı, 14 ribaunt ve 1 asistle oynadı.
NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?