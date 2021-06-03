ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes, diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getiren final serisi başladı.

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İlk çeyrek: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başladı. Dev final Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

3 KEZ KAZANAN KUPANIN SAHİBİ OLACAK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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