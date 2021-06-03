03 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko | CANLI

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

play-off final maçında Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) şampiyonu ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan müsabakanın canlı skoru ve tüm detayları haberimizde...

'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan , diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan ... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getiren final serisi başladı.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'nda oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başladı. Dev final Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

3 KEZ KAZANAN KUPANIN SAHİBİ OLACAK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da 'nda oynanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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