Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko | CANLI
ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın canlı skoru ve tüm detayları haberimizde...
ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes, diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getiren final serisi başladı.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 21-21 Fenerbahçe Beko
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başladı. Dev final Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
3 KEZ KAZANAN KUPANIN SAHİBİ OLACAK
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
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