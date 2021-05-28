Turkish Airlines EuroLeague'de Final-Four heyecanı Almanya'nın Köln şehrinde başlayacak. Peki, CSKA Moskova-Anadolu Efes Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte son gelişmeler...

THY EuroLeague'in favorilerinden gösterilen Anadolu Efes, Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçla ilgili merak edilen her şey haberimizde...

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

YENERSE FİNALDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.



Ergin Ataman: "Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonun en başarılı takımlarından biri olduklarını söyledi. Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena'da düzenlenen açılış programına katılan Ataman, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu kupayı kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Şimdi harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Belki de CSKA Moskova ile birlikte maç kazanma yüzdesi en iyi takım da olabiliriz. Şimdi de Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız." diye konuştu.



CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis: Larkin durdurulamaz bir oyuncu

Gerçekten büyük zorluklarla karşılaştık, karşılaşıyoruz. Biz de antrenmanlarımızı ona göre yaptık. Anadolu Efes'in çok iyi şutörleri var, topu çok iyi dolaştırıyorlar. Dolayısıyla farklı şeyler yapabilmemiz için ortaya bir şeyler koyabilmemiz lazım. Tabii bizim pek çok farklı planımız var. Final maçlarında son üç dakikada iyi oynayıp kazandığımız da oldu, favori olduğumuzda kaybettiğimiz maçlar da. Biz tabii ki onları durdurmaya çalışacağız. Larkin, Simon durdurulamazlar ama frenleyebiliriz."

Müthiş bir organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden CSKA Moskovalı oyuncu Will Clyburn ise "Sadece bir maç yapacağız ve o akşam daha iyi performans sergileyen takım maçı kazanacak. Tabii ki biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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