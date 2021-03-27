Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan Norveç - Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Uğurcan Çakır...

Sörloth'un geçen hafta Alman basınına verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Sörloth; "Türkiye'de çok fazla taktik yoktu. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir değişiklik oldu. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve bana verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu. Bu kadar, daha fazlası yok. Sadece gol at deniyordu. Türkiye ve Almanya arasında çok farklı bir futbol stili var." diye konuşmuştu.