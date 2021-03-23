23 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka Hapoel Holon maçı CANLI

Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Basketbol play-off turu I Grubu dördüncü maçında, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçını, haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu I Grubu dördüncü maçında, temsilcimiz Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaşıyor. Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçını, ekranlarından ve .com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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'nde playoff etabında grubun ilk maçı sahne olurken Pınar Karşıyaka sahasında 'ı 78-70 mağlup ederken gruplara galibiyet ile başlamıştı. ekibinde Amath M'Baye 25 sayılık performansıyla karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Pınar Karşıyaka, ikinci maçında ise deplasmanında mağlup olmuştu. İzmir ekibi gruptaki üçüncü maçında ise Hapoel Holon'un konuğu olmuş ve ekibini deplasmanda 63-72 kazanmayı başararak gruptaki 2. galibiyetini almıştı.

İsrail ekibi ise ilk maçında Happy Casa Brindisi'yi, ikinci maçında ise TOFAŞ'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hapoel Holon üçüncü maçında ise Pınar Karşıyaka'ya mağlup olarak 2. yenilgisini yaşamıştı.

PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL HOLON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka ile Hapoel Holon'u karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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