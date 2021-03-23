Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü maçında, Pınar Karşıyaka ile Hapoel Holon karşı karşıya geliyor. Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçını, haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu I Grubu dördüncü maçında, temsilcimiz Pınar Karşıyaka ile Hapoel Holon kozlarını paylaşıyor. Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçını, A Spor ekranlarından ve aspor.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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İŞTE İKİ TAKIMIN KARNESİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde playoff etabında grubun ilk maçı Türk derbisine sahne olurken Pınar Karşıyaka sahasında Tofaş'ı 78-70 mağlup ederken gruplara galibiyet ile başlamıştı. İzmir ekibinde Amath M'Baye 25 sayılık performansıyla karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Pınar Karşıyaka, ikinci maçında ise Happy Casa Brindisi deplasmanında mağlup olmuştu. İzmir ekibi gruptaki üçüncü maçında ise Hapoel Holon'un konuğu olmuş ve İsrail ekibini deplasmanda 63-72 kazanmayı başararak gruptaki 2. galibiyetini almıştı.

İsrail ekibi ise ilk maçında Happy Casa Brindisi'yi, ikinci maçında ise TOFAŞ'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hapoel Holon üçüncü maçında ise Pınar Karşıyaka'ya mağlup olarak 2. yenilgisini yaşamıştı.

PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL HOLON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka ile Hapoel Holon'u karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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