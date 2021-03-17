FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 74-91 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four için büyük avantaj elde etti.

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek finali, Türk derbisine sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 74-91 mağlup ederek ikinci maç öncesi Final-Four'a kalmak için büyük avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Final-Four'da boy gösterecek.

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