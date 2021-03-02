THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes ile Valencia karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Valencia maçının canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Valencia kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Valencia maçının canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 18 - 23 Valencia

2. PERİYOT: Anadolu Efes 33 - 30 Valencia

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Valencia maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ