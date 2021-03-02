02 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes Valencia maçı CANLI

Anadolu Efes - Valencia | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

THY 'in 27. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - maçının canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz.

THY 'de heyecan devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - maçının canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 18 - 23 Valencia

2. PERİYOT: Anadolu Efes 33 - 30 Valencia

ANADOLU EFES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Valencia maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu! A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu!
Kobe'nin LeBron'a hediyesine tarihi ücret! Kobe'nin LeBron'a hediyesine tarihi ücret!
LeBron James'li Lakers rahat kazandı! LeBron James'li Lakers rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör