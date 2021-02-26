26 Şubat 2021, Cuma
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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI
THY Euroleague'de Türk derbisi heyecanı! Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
THY Euroleague'de Türk derbisi heyecanı! 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoru haberimizde...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 11 - 24 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 53 Anadolu Efes
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
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