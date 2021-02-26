26 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

THY Euroleague'de heyecanı! ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecanı! 26. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı skoru haberimizde...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 11 - 24 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 53 Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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