04 Şubat 2021, Perşembe

BASKETBOL

Barcelona-Anadolu Efes | CANLI

Barcelona-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

THY 'in () 24. haftasında temsilcimiz , İspanyol ekibi karşısında parkeye çıkıyor. Müsabakanın CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

'nin () 24. hafta mücadelesinde , 'i ağırlıyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Barcelona 22-27 Anadolu Efes

İkinci çeyrek oynanıyor: Barcelona 22-27 Anadolu Efes

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

ANADOLU EFES'İN 709. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 709. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 708 karşılaşmada 400 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Anadolu Efes müsabakası saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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