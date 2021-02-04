04 Şubat 2021, Perşembe
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Barcelona-Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 24. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona karşısında parkeye çıkıyor. Müsabakanın CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. hafta mücadelesinde Barcelona, Anadolu Efes'i ağırlıyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Barcelona 22-27 Anadolu Efes
İkinci çeyrek oynanıyor: Barcelona 22-27 Anadolu Efes
ANADOLU EFES'İN 709. MAÇI
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 709. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 708 karşılaşmada 400 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona-Anadolu Efes müsabakası saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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