LaBron James'ten muhteşem performans! Cleveland 108-115 Lakers

NBA'de 6. hafta mücadelesinde Cleveland ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu LaBron James sergilediği performans ile geceye damga vurdu.

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonlarından biri olan NBA'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden LA Lakers deplasmanda Cedi Osman'ın takımı Cleveland'a konuk oldu. Lakers sahadan 108-115 galip ayrıldı.

LABRON ŞOV YAPTI!

Lebron James performansıyla göz doldurdu. LaBron, 46 Sayı, 8 Ribaund, 6 Asist, 2 Top Çalma, 2 Blok, 7/11 Üçlük ve %73 Saha İçi İsabeti ile maçı tamamladı. Cedi Osman ise 20 Sayı, 2 Ribaunt, 2 Asist, 3 Top Çalma, %54 Saha içi isabet, %62 3 sayılık isabet, %75 serbest atış yüzdesi ile oynadı.

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