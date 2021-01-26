26 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

LaBron James'ten muhteşem performans! Cleveland 108-115 Lakers

LaBron James'ten muhteşem performans!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'de 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu sergilediği performans ile geceye damga vurdu.

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonlarından biri olan 'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden LA deplasmanda 'ın takımı 'a konuk oldu. Lakers sahadan 108-115 galip ayrıldı.

LABRON ŞOV YAPTI!

performansıyla göz doldurdu. LaBron, 46 Sayı, 8 Ribaund, 6 Asist, 2 Top Çalma, 2 Blok, 7/11 Üçlük ve %73 Saha İçi İsabeti ile maçı tamamladı. Cedi Osman ise 20 Sayı, 2 Ribaunt, 2 Asist, 3 Top Çalma, %54 Saha içi isabet, %62 3 sayılık isabet, %75 serbest atış yüzdesi ile oynadı.

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