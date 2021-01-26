Anadolu Efes-Kızılyıldız | CANLI
THY EuroLeague 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
THY EuroLeague 22. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
CANLI SKOR
Anadolu Efes 29-13 Kızılyıldız
Anadolu Efes 56-35 Kızılyıldız
Anadolu Efes 75-52 Kızılyıldız
Anadolu Efes 84-68 Kızılyıldız (4. Periyot oynanıyor)
ANADOLU EFES SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.
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