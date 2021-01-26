26 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes-Kızılyıldız | CANLI

Anadolu Efes-Kızılyıldız | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

THY EuroLeague 22. hafta maçında , sahasında 'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague 22. hafta maçında temsilcimiz sahasında 'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR

Anadolu Efes 29-13 Kızılyıldız

Anadolu Efes 56-35 Kızılyıldız

Anadolu Efes 75-52 Kızılyıldız

Anadolu Efes 84-68 Kızılyıldız (4. Periyot oynanıyor)

ANADOLU EFES SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan ise averajla 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
LeBron James'ten muhteşem performans! LeBron James'ten muhteşem performans!
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Fenerbahçe Beko'da ayrılık!
Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Pota derbisinde kazanan Beşiktaş
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör