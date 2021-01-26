THY EuroLeague 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague 22. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



CANLI SKOR



Anadolu Efes 29-13 Kızılyıldız



Anadolu Efes 56-35 Kızılyıldız



Anadolu Efes 75-52 Kızılyıldız



Anadolu Efes 84-68 Kızılyıldız (4. Periyot oynanıyor)



ANADOLU EFES SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI



Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kızılyıldız mts ise averajla 16. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 75-64'lük skorla kazanmıştı.

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