Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftası, Anadolu Efes sahasında Zenit'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftası, Anadolu Efes Zenit maçına sahne oluyor. Rusya temsilcisi Zenit'in sahasında oynanacak maçta Anadolu Efes, galibiyet sayısını 12'ye yükseltmek istiyor. Averaj ile 7. sırada bulunanan Anadolu Efes'in rakibi Zenit ise 10. sırada bulunuyor.



CANLI SKOR

Zenit 28-15 Anadolu Efes



Zenit 53-31 Anadolu Efes (İlk yarı sona erdi)



Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan iki karşılaşmada temsilcimiz bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Takımımız Zenit St Petersburg ile ilk kez deplasmanda mücadele ediyor.

Anadolu Efes Avrupa'daki 707. maçına çıktı

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague'de ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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