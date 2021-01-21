21 Ocak 2021, Perşembe

BASKETBOL

Zenit-Anadolu Efes | CANLI

Zenit-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Turkish Airlines 'in 21. haftası,  sahasında 'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turkish Airlines 'in 21. haftası, maçına sahne oluyor. temsilcisi 'in sahasında oynanacak maçta , galibiyet sayısını 12'ye yükseltmek istiyor. Averaj ile 7. sırada bulunanan Anadolu Efes'in rakibi Zenit ise 10. sırada bulunuyor.

CANLI SKOR
Zenit 28-15 Anadolu Efes

Zenit 53-31 Anadolu Efes (İlk yarı sona erdi)

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, 'de iki takım arasında 'da oynanan iki karşılaşmada temsilcimiz bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Takımımız Zenit St Petersburg ile ilk kez deplasmanda mücadele ediyor.

Anadolu Efes Avrupa'daki 707. maçına çıktı

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague'de ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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