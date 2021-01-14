Anadolu Efes - Khimki | CANLI

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 20. hafta mücadelesinde Rus ekibi Khimki'yi Sinan Erdem Salonu'nda ağırlıyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague 20. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında BC Khimki'yi konuk ediyor. Maç öncesi 10 galibiyetle 9. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, 2 galibiyetle son sırada yer alan Rus ekibi karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

ANADOLU EFES - KHIMKI: 9-3 (1. Periyot oynanıyor)

EFES'İN 706. AVRUPA SINAVI

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 706. mücadelesine çıktı..

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 458. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Khimki ile Avrupa kupalarında daha önce altı kez karşılaşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'de oynadığı bu maçlarda dört galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 2 kez de mağlup oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 105-77 kazanmıştı.

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