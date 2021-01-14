Anadolu Efes 99-60 Khimki | MAÇ SONUCU
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 20. hafta mücadelesinde karşılaştığı Rus ekibi Khimki'yi farklı geçti. Baştan sona üstün götürdüğü maçı 39 sayı farkla 99-60 kazanan lacivert-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda 11. galibiyetini elde etti.
THY EuroLeague 20. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında BC Khimki'yi konuk etti. Lacivert-beyazlılar son sıradaki rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü maçı 39 sayı farkla 99-60 kazandı.
Efes bu sonuçla üst üst 3'üncü, toplamda 11'inci galibiyetini alıp play-off yolunda önemli bir virajı döndü. Ligde son sırada yer alan Khimki ise 18. yenilgisini aldı.
SERTAÇ'TAN 19 SAYI
4 oyuncunun çift haneli skor katkısı verdiği Efes'te 19 sayıyla oynayan Sertaç Şanlı maçın en skorer ismi olurken, Shane Larkin de 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.
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