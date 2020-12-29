THY EuroLeague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.

İlk çeyrek: Anadolu Efes 20-13 Real Madrid

İkinci çeyrek: Anadolu Efes 37-31 Real Madrid

Üçüncü çeyrek: Anadolu Efes 51-52 Real Madrid

Dördüncü çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 59-55 Real Madrid

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AVRUPA'DA 703. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 703. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 702 karşılaşmada 396 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 455. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 454 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, 33. kez karşılaştı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 30 maçın 8'ini Anadolu Efes, 22'sini ise Real Madrid kazandı. FIBA organizasyonlarında yapılan 2 müsabakada ise takımlar birer galibiyet yaşadı.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 16 karşılaşmada 8'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 9. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde dört maçlık mağlubiyet serisini 16. haftadaki Barcelona galibiyetiyle sonlandıran Anadolu Efes, Real Madrid'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. İspanyol ekibi ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 11 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Eflatun-beyazlılar, averajla Barcelona'nın ardında 3. sırada yer aldı.

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