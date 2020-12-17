Anadolu Efes-Olimpia Milano | CANLI
THY EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milano ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, üst üste aldığı iki yenilgi sonrası yeniden çıkışa geçmek istiyor.
EuroLeague'nin 15. haftsında temsilcimiz İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor.
CANLI SKOR
İlk Çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 0-0 Olimpia Milano
EFES, AVRUPA'DA 677. KEZ...
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 677. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 674 müsabakada 375 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 427. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 426 maçta 218 galibiyet, 208 yenilgi aldı.
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