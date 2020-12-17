17 Aralık 2020, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes-Olimpia Milano | CANLI

Anadolu Efes-Olimpia Milano | CANLI
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

THY EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz , sahasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan , üst üste aldığı iki yenilgi sonrası yeniden çıkışa geçmek istiyor.

EuroLeague'nin 15. haftsında temsilcimiz İtalyan ekibi 'yu konuk ediyor.

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İlk Çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 0-0 Olimpia Milano

EFES, AVRUPA'DA 677. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 677. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 674 müsabakada 375 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 427. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 426 maçta 218 galibiyet, 208 yenilgi aldı.

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