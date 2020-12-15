15 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

'in 14. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu konuk ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında kazanmak istiyor. Karşılaşmanın takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

'in 14. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu konuk ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında kazanmak istiyor.

CANLI SKOR

4. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 54-70 O. MILANO

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FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 14. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano mücadelesi 20:45'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 13 maçta 5 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 13. haftada deplasmanda 'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 89-63 mağlup oldu ve son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.

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