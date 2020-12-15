Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI
THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz, Olimpia Milano karşısında kazanmak istiyor.
CANLI SKOR
4. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 54-70 O. MILANO
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FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 14. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano mücadelesi 20:45'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde 13 maçta 5 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 13. haftada deplasmanda Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 89-63 mağlup oldu ve son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.
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