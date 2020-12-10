10 Aralık 2020, Perşembe

BASKETBOL

Valencia Basket - Anadolu Efes | CANLI

Valencia Basket - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Basketbol 13. hafta maçında temsilcimiz , İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı takibi haberimizde...

Basketbol 13. hafta maçında , İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, yeni bir seri için daha parkeye çıkıyor...

CANLI SKOR

1. ÇEYREK OYNANIYOR: Valencia Basket 7-17 Anadolu Efes

AVRUPA'DA 675. KEZ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 672 müsabakada 375 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 424 maçta 218 galibiyet, 206 yenilgi aldı.

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