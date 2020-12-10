11 Aralık 2020, Cuma
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Valencia Basket - Anadolu Efes: 76-74 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazandı.
Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oldu. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, deplasmanda 76-74 mağlup oldu.
Ataman'ın ekibi bu sonuçla 6. yenilgisini alırken, Valencia ise 8. kez kazandı.
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