11 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

Valencia Basket - Anadolu Efes: 76-74 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Anadolu Efes son saniyede yıkıldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Basketbol 13. hafta maçında temsilcimiz , İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazandı.

Basketbol 13. hafta maçında , İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oldu. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, deplasmanda 76-74 mağlup oldu.

Ataman'ın ekibi bu sonuçla 6. yenilgisini alırken, Valencia ise 8. kez kazandı.

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