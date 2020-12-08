08 Aralık 2020, Salı

BASKETBOL

Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka | CANLI İZLE

Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka | CANLI İZLE
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, F Grubu'ndaki 2. maçında Alman ekibi 'e konuk oluyor. Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Pınar Karşıyaka 'nde ikinci maçına çıktı.

ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan 'e konuk oluyor.

Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak 'dan zaferle dönmeyi hedefliyor.

Saat 22.00'de başlayan Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes - ASVEL | CANLI Anadolu Efes - ASVEL | CANLI
Resmi açıklama geldi! O maçlar Türkiye'de oynanacak Resmi açıklama geldi! O maçlar Türkiye'de oynanacak
2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör