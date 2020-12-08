THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. hafta erteleme maçında Fransız ekibi ASVEL'i 72-68 mağlup etti.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. hafta erteleme maçında Fransız ekibi ASVEL'i 72-68 mağlup etti.

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 13-19 ASVEL

2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 33-27 ASVEL

3. ÇEYREK: ANADOLU EFES 48-44 ASVEL

4. ÇEYREK: ANADOLU EFES 72-68 ASVEL

AVRUPA KUPALARINDAKİ 698. MAÇ

THY Avrupa Ligi erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 698 karşılaşmada 395 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.

ASVEL İLE 11. RANDEVU

Anadolu Efes, ASVEL ile Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geldi. Rakibine 8 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 5 maçı da kazanmayı başardı.

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