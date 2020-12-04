Anadolu Efes - Baskonia maçı CANLI
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında İspanya ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Anadolu Efes - Baskonia maçının canlı skor takibine haberimizde ulaşabilirsiniz.
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, saat 19.30'da başlayan ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Saski Baskonia SAD ile karşılaşıyor. Mücadele corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanıyor.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 697. MAÇ
Avrupa arenasındaki 697. maçına çıkan İstanbul ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 696 karşılaşmada 394 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 449. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 448 karşılaşmada 237 galibiyet ve 211 yenilgi elde etti.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA
2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 25-21 BASKONIA (Karşılaşma devam ediyor)
21. RANDEVU
Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1'er galibiyet alırken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.
Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını deplasmanda 75-64 mağlup etmiş, Baskonia ise Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u deplasmanda 90-76 yenmişti.
EuroLeague'de 11. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada, bir maçı eksik İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.
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