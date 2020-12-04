04 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes - Baskonia maçı CANLI

Anadolu Efes - Baskonia | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

, Euroleague’in 12. haftasında ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Anadolu Efes - Baskonia maçının takibine haberimizde ulaşabilirsiniz.

EuroLeague'deki temsilcilerimizden , saat 19.30'da başlayan ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Saski Baskonia SAD ile karşılaşıyor. Mücadele corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 697. MAÇ

Avrupa arenasındaki 697. maçına çıkan ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 696 karşılaşmada 394 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 449. maçına çıkan olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 448 karşılaşmada 237 galibiyet ve 211 yenilgi elde etti.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 20-17 BASKONIA
2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 25-21 BASKONIA (Karşılaşma devam ediyor)

21. RANDEVU

Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 karşılaşmada iki taraf da 1'er galibiyet alırken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Efes 11 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Anadolu Efes, 'ın Kızılyıldız takımını deplasmanda 75-64 mağlup etmiş, Baskonia ise temsilcisi Olympiacos'u deplasmanda 90-76 yenmişti.

EuroLeague'de 11. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada, bir maçı eksik İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet!
NBA'de dev takas! Westbrook... NBA'de dev takas! Westbrook...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör