Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 12. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY Euroleague'de 12. hafta maçında deplasmanda Rusya 'nın Zenit takımıyla karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.Zenit 14-23 Fenerbahçe BekoZenit 19-34 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)

F.BAHÇE BEKO GALİBİYETE HASRET!

Fenerbahçe 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

DİĞER