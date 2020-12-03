03 Aralık 2020, Perşembe

BASKETBOL

Zenit-F.Bahçe Beko | CANLI

Zenit-F.Bahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

 , Euroleague'de 12. hafta maçında deplasmanda 'nın takımıyla karşılaşıyor. Mücadelenin takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

, Euroleague'de 12. hafta maçında deplasmanda 'nın takımıyla karşılaşıyor. Mücadelenin takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1. Periyot: Zenit 14-23 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Zenit 19-34 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)

F.BAHÇE BEKO GALİBİYETE HASRET!
Fenerbahçe 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

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