A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız, EuroBasket 2021 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI SKOR



1.PERİYOT: HIRVATİSTAN 24-7 TÜRKİYE



2.PERİYOT: HIRVATİSTAN 24-7 TÜRKİYE (Karşılaşma devam ediyor)



KARŞILAŞMA TÜRKİYE'DE OYNANIYOR

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takımın Hırvatistan mücadelesi İstanbul'da oynanıyor.

"İKİ MAÇIMIZDA ÇOK KRİTİK"

Ay-yıldızlıların yeni başantrenörü Orhun Ene ise bu dönemde mental hazırlığın daha önemli olduğuna dikkat çekti. Ene, "Bizim için çok önemli olan iki maça, kısa bir hazırlık dönemi geçirerek gireceğiz. FIBA ve Euroleague fikstürleri nedeniyle milli takımlar için uzun bir hazırlanma süresi kalmıyor ancak bu, her ülke için geçerli. Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım Pazar günü sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız" dedi.

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