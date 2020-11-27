27 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket | CANLI

F.Bahçe Beko - Valencia Basket | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 11. ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek için tıklayın...

'in 11. ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek için tıklayın...



1.Periyot: Fenerbahçe Beko 17- 16 Valencia Basket (Karşılaşma devam ediyor)


FENERBAHÇE BEKO ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 10 maçta dört galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 8 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 10. hafta bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 20 sayı farkla 94-74 mağlup ayrılmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Hollanda 2. galibiyeti aldı! Hollanda 2. galibiyeti aldı!
Türkiye galibiyete hasret! Türkiye galibiyete hasret!
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör