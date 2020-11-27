

FENERBAHÇE BEKO ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 10 maçta dört galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 8 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 10. hafta bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 20 sayı farkla 94-74 mağlup ayrılmıştı.

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