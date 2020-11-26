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BASKETBOL

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı CANLI

Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Basketbol Takımı, 11. haftasında deplasmanda 'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçının haberimizden takip edebilirsiniz.

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz , Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanankarşılaşma saat 21.00'de başladı.

'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: KIZILYILDIZ 14-16 ANADOLU EFES

2. ÇEYREK: KIZILYILDIZ 36-40 ANADOLU EFES (İlk yarı sona erdi)

ANADOLU EFES'İN 696. MAÇI

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

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