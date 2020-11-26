Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı CANLI
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya geliyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanankarşılaşma saat 21.00'de başladı.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK SONUCU: KIZILYILDIZ 14-16 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: KIZILYILDIZ 36-40 ANADOLU EFES (İlk yarı sona erdi)
ANADOLU EFES'İN 696. MAÇI
Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.
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