Real Madrid-Fenerbahçe Beko | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında parkeye çıkıyor. Maçın ardından mücadelenin ÖZET görüntüleri ve karşılaşmanın CANLI skoru anbean aspor.com.tr'de olacak...
THY EuroLeague'in 10. hafta müsabakasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesinde İspanyol temsilcisinin 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca Madrid ekibi son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza attı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 2 haftadır kazanamıyor.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Real Madrid 28-12 Fenerbahçe Beko
İlk yarı: Real Madrid 49-36 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: Real Madrid 72-51 Fenerbahçe Beko
Dördüncü çeyrek: Real Madrid 92-70 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)
REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor. Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları