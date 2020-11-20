21 Kasım 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Real Madrid-Fenerbahçe Beko | CANLI

Real Madrid-Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'in (Avrupa Ligi) 10. haftasında temsilcimiz , deplasmanında parkeye çıkıyor. Maçın ardından mücadelenin görüntüleri ve karşılaşmanın anbean aspor.com.tr'de olacak...

'in 10. hafta müsabakasında ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde İspanyol temsilcisinin 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca Madrid ekibi son 4 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza attı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 2 haftadır kazanamıyor.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Real Madrid 28-12 Fenerbahçe Beko

İlk yarı: Real Madrid 49-36 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Real Madrid 72-51 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek: Real Madrid 92-70 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayan karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor. Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.

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